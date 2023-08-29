Як повідомлялося, 29 серпня у Дніпрі правоохоронець застосував табельну зброю. Внаслідок цього загинула людина.

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Що говорять у ДБР

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагалися зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки авто чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Обставини інциденту вивчають. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру. Процесуальне керівництво – Дніпропетровська обласна прокуратура.

Деталі від журналістів

За даними "Дзеркала тижня", правоохоронці зупинили автомобіль Jaguar для перевірки та застосували силу, щоб змусити жінку вийти з авто.

Після цього у водія з правоохоронцями стався конфлікт, він напав на патрульних і почав бити спочатку одного, потім штовхнув іншого.

Один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Що відомо про подію