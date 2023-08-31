Юлия Сегеда стала адвокатом задержанного патрульного, обвиняемого в стрельбе в Днепре, вечером 29 августа. Она убеждена, что полицейского не следует содержать под стражей.

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Что рассказала адвокат

Она подчеркнула: если мы хотим, чтобы полиция нас защищала, она должна уметь и не бояться защищать себя.

По словам Юлии Сегеды, поведение погибшего нельзя оправдать. Женщина попросила СМИ отнестись очень взвешенно к публикациям по этой теме.

Однако детали пока не может рассказать – ссылается на тайну следствия.

Полицейский задержан, будет суд, на котором изберут меру пресечения. Но, по мнению адвоката, нет никакого основания держать подозреваемого под стражей.

Вы знаете: если я взяла этого подзащитного, то я для себя осознаю, что я на стороне справедливости,

– подчеркнула Юлия Сегеда.

Она поблагодарила за слова поддержки для патрульных, которые сейчас выражают люди.

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