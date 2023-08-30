Напомним, в Днепре полицейский застрелил мужчину во время стычки после того, как патрульные остановили машину Jaguar. Как пишет издание, за рулем этого автомобиля находилась женщина.

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Что известно о скандальной женщине

Ее зовут Татьяна Патинка. Ей 22 года. Она ехала в машине вместе с Джумбери Силогавой, который потом напал на копов и был застрелен. Вместе с ними в машине находились двое детей.

У этой женщины есть прописка в Днепропетровской области. Журналистам не удалось выйти с ней на связь, поскольку смартфон выключен.

Напомним, что это не супруга погибшего мужчины. Он недавно расстался. Его бывшая жена Наталья Силогава намекнула, что Татьяна Патынка является любовницей Джумбери Силогавы. Известно, что в машине находились также дети Натальи и Джумбери. Как пишет издание, автомобиль Jaguar был оформлен именно на бывшую жену.

Что известно о погибшем мужчине

Джумбери Силогава тоже прописан в Днепропетровской области. У него был бизнес, связанный с ритуальными услугами. Отмечается, что 38-летний мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения.

За период с 2018 по 2022 годы составлено 12 протоколов из-за различных нарушений им ПДД, в частности, превышение скорости, управление без водительского удостоверения и движение под запрещенные знаки,

– говорится в материале.

В день стрельбы автомобиль, в котором находились Джумбери Силогава, Татьяна Патинка и двое детей, нарушил ПДД в центре Днепра. Легковушка совершила движение слева с крайней правой полосы и подрезала другие машины.

Соцсетями распространяются видео инцидента из Днепра