Ранее прокуратура предполагала, что за рулем Jaguar находилась именно женщина. Однако впоследствии появилось видео нарушение, которое закончилось стрельбой – там видно, что автомобиль управлял погибшим.

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Это была не жена

В ходе инцидента погибший Джумбери Силогава находился в автомобиле вместе с детьми и женщиной. Последняя вместе с мужчиной принимала участие в трагически завершившейся схватке. В ходе конфликта в мужчину выстрелил полицейский – Силогава скончался прямо на месте.

Раньше предполагали, что женщиной, которая была вместе Силогавой, была его жена. Однако оказалось, что мужчина пока разведен. Он находился в автомобиле не со своей бывшей женой, а с другой женщиной.

Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было,

– сообщила Наталья Силогава.

Официальной информации о лице находившейся с погибшим в авто женщины пока не сообщают. Стоит также отметить, что все же компаньонка мужчины сидела слева от него в момент фиксирования правонарушения. Однако на опубликованном видео стычки видно, что женщина находилась на водительском кресле.

Что известно о стрельбе