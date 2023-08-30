Ранее прокуратура предполагала, что за рулем Jaguar находилась именно женщина. Однако впоследствии появилось видео нарушение, которое закончилось стрельбой – там видно, что автомобиль управлял погибшим.
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Это была не жена
В ходе инцидента погибший Джумбери Силогава находился в автомобиле вместе с детьми и женщиной. Последняя вместе с мужчиной принимала участие в трагически завершившейся схватке. В ходе конфликта в мужчину выстрелил полицейский – Силогава скончался прямо на месте.
Раньше предполагали, что женщиной, которая была вместе Силогавой, была его жена. Однако оказалось, что мужчина пока разведен. Он находился в автомобиле не со своей бывшей женой, а с другой женщиной.
Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было,
– сообщила Наталья Силогава.
Официальной информации о лице находившейся с погибшим в авто женщины пока не сообщают. Стоит также отметить, что все же компаньонка мужчины сидела слева от него в момент фиксирования правонарушения. Однако на опубликованном видео стычки видно, что женщина находилась на водительском кресле.
Что известно о стрельбе
- 29 августа полицейские начали преследовать автомобиль, нарушивший правила дорожного движения и не реагировавший на просьбу остановиться. Патрульные смогли догнать его, однако пассажиры отказались выходить из транспортного средства.
- В автомобиле были женщина, мужчина и двое детей. Возникла схватка, в ходе которой мужчина ударил полицейскую в лицо, а другого правоохранителя он бросил на землю через себя. После этого патрульный выстрелил в Джумбери Силогаву.
- Человек погиб на месте. Полицейского отстранили от исполнения обязанностей и открыли 2 уголовных дела за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Пока правоохранители расследуют все детали дела.