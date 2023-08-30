Раніше прокуратура припускала, що за кермом Jaguar перебувала саме жінка. Однак згодом з'явилося відео порушення, яке закінчилося стріляниною – там видно, що авто керував загиблий.

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Це була не дружина

Під час інциденту загиблий Джумбері Сілогава перебував в автомобілі разом з дітьми та жінкою. Остання разом з чоловіком брала участь у сутичці, яка трагічно завершилася. У ході конфлікту у чоловіка вистрілив поліцейський – Сілогава помер прямо на місці.

Раніше припускали, що жінкою, яка була разом Сілогавою, була його дружина. Однак виявилося, що чоловік наразі розлучений. Він перебував в авто не зі своєю колишньою дружиною, а з іншою жінкою.

Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було,

– повідомила Наталія Сілогава.

Офіційної інформації про особу жінки, що перебувала з загиблим в авто наразі не повідомляють. Варто також зазначити, що все ж компаньйонка чоловіка сиділа ліворуч нього у момент фіксування правопорушення. Однак на опублікованому відео сутички видно, що жінка перебувала на водійському кріслі.

Що відомо про стрілянину