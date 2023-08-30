Нагадаємо, у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка під час сутички після того, як патрульні зупинили машину Jaguar. Як пише видання, за кермом цієї автівки перебувала жінка.
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Що відомо про скандальну жінку
Її звати Тетяна Патинка. Їй 22 роки. Вона їхала в машині разом з Джумбері Сілогавою, який потім напав на копів та був застрелений. Разом з ними в машині перебували двоє дітей.
Ця жінка має прописку у Дніпропетровській області. Журналістам не вдалося вийти з нею на зв'язок, оскільки її смартфон вимкнений.
Нагадаємо, що це не дружина загиблого чоловіка. Він нещодавно розлучився. Його колишня дружина Наталія Сілогава натякнула, що Тетяна Патинка є коханкою Джумбері Сілогави. Відомо, що у машині також перебували діти Наталії та Джумбері. Як пише видання, автівка Jaguar була оформлена саме на колишню дружину.
Що відомо про загиблого чоловіка
Джумбері Сілогава теж прописаний у Дніпропетровській області. У нього був бізнес, пов'язаний з ритуальними послугами. Зазначається, що 38-річний чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху.
За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки,
– мовиться у матеріалі.
В день стрілянини автівка, в якій перебували Джумбері Сілогава, Тетяна Патинка та двоє дітей, порушила ПДР у середмісті Дніпра. Легковик здійснив рух ліворуч з крайньої правої смуги та підрізав інші машини.
Соцмережами ширяться відео інциденту з Дніпра
- Правоохоронці показали відео з бодікамер копів. Як з'ясувалося, Джумбері Сілогава розбив поліцейській обличчя та завдав їй черепно-мозкову травму.
- Згодом українські ЗМІ оприлюднили розширені кадри з бодікамер. На них можна почути, як чоловік погрожує поліцейській, а жінка кричить про свою вагітність та палить.
- Також в інтернеті з'явилися записи з камер відеоспостереження. На них видно, що під час порушення ПДР за кермом Jaguar був чоловік. Однак перед сутичкою з копами він сидів на місці пасажира, а за кермом перебувала Тетяна Патинка. Існує версія, що Джумбері Сілогава помінявся з нею місцями, щоб уникнути штрафу.