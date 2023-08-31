Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, у пресслужбі поки не уточнювали, чи оголошували підозру жінці, яка, можливо, була за кермом Jaguar.
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Відкрили справу через посягання на життя правоохоронців
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статею 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
У пресслужбі також наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських у Дніпрі будуть встановлені слідчим шляхом.
Відомо, що постраждалу поліцейську після сутички госпіталізували у місцеву лікарню. Місцеві ЗМІ стверджують, що у правоохоронниці зламаний ніс, переламані кістки обличчя, а також є травма голови й серйозні травми кінцівок.
Чоловік відкрито погрожував поліцейським
- Коли правоохоронці зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху, чоловік та жінка відмовилися виконувати вимоги поліцейських. Натомість вони почали сперечатися та погрожувати правоохоронцям.
- Бодікамери патрульних зафіксували, що чоловік нецензурно висловлювався й погрожував поліцейській. Коли правоохоронниця попросила відійти від неї на 20 метрів, то чоловік знехтував її наказом. Провокатор спілкувався неадекватно та після цього ще й заявив, що викличе адвоката. І тоді поліцейській нібито "буде пи*да".
- У мережі вже встановили особи чоловіка та жінки, які були в автомобілі. Так, чоловік який напав на правоохоронців – 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, він мав власний бізнес – роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, а також займався організацією поховань і надавав суміжні послуги.
- В салоні автомобіля також була жінка – 22-річна Тетяна Патинка. Як заявила колишня дружина Сілогави, Тетяна була його коханкою. В салоні автомобіля також було двоє дітей Джумбері та його колишньої дружини.