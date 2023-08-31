Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, у пресслужбі поки не уточнювали, чи оголошували підозру жінці, яка, можливо, була за кермом Jaguar.

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Відкрили справу через посягання на життя правоохоронців

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статею 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

У пресслужбі також наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських у Дніпрі будуть встановлені слідчим шляхом.

Відомо, що постраждалу поліцейську після сутички госпіталізували у місцеву лікарню. Місцеві ЗМІ стверджують, що у правоохоронниці зламаний ніс, переламані кістки обличчя, а також є травма голови й серйозні травми кінцівок.

Чоловік відкрито погрожував поліцейським