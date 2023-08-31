Ведомости уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Впрочем, в пресс-службе пока не уточняли, объявляли ли подозрение женщине, которая, возможно, была за рулем Jaguar.

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Открыли дело из-за посягательств на жизнь правоохранителей

Следователи начали уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Санкции этой статьи предусматривают от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В пресс-службе также подчеркнули, что обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских в Днепре будут установлены следственным путем.

Известно, что пострадавшую полицейскую после столкновения госпитализировали в местную больницу. Местные СМИ утверждают, что у нее сломан нос, переломаны кости лица, а также травма головы и серьезные травмы конечностей.

Мужчина открыто угрожал полицейским