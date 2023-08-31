Ведомости уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Впрочем, в пресс-службе пока не уточняли, объявляли ли подозрение женщине, которая, возможно, была за рулем Jaguar.
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Открыли дело из-за посягательств на жизнь правоохранителей
Следователи начали уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Санкции этой статьи предусматривают от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
В пресс-службе также подчеркнули, что обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских в Днепре будут установлены следственным путем.
Известно, что пострадавшую полицейскую после столкновения госпитализировали в местную больницу. Местные СМИ утверждают, что у нее сломан нос, переломаны кости лица, а также травма головы и серьезные травмы конечностей.
Мужчина открыто угрожал полицейским
- Когда правоохранители остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения, мужчина и женщина отказались выполнять требования полицейских. Они начали спорить и угрожать правоохранителям.
- Бодикамеры патрульных зафиксировали, что мужчина нецензурно высказывался и угрожал полицейскому. Когда правоохранитель попросила отойти от нее на 20 метров, мужчина не послушал ее. Провокатор общался неадекватно и после этого заявил, что вызовет адвоката. И тогда ей якобы "будет пи*да".
- В сети уже установили мужчины и женщины, которые были в автомобиле. Так, напавший на правоохранителей мужчина – 38-летний Джумбери Силогава Джумберович. Согласно информации в открытых источниках, у него был собственный бизнес – розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами, а также занимался организацией захоронений и оказывал смежные услуги.
- В салоне автомобиля также была женщина – 22-летняя Татьяна Патинка. Как заявила бывшая жена Силогавы, Татьяна была его любовницей. В салоне автомобиля также находились двое детей Джумбери и его бывшей жены.