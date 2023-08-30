В сети установили, кем был убитый житель Днепра. Как выяснилось, мужчине через несколько дней должно было исполниться 39 лет.
Читайте также В Днепре патрульный смертельно ранил мужчину: полиция уже отреагировала
Что известно об убитом водителе
Как отмечают местные СМИ и паблики, водителем Jaguar был Джумбери Силогава Джумберович. Мужчине было 38 лет и жил он в Днепре. Он родился 1 сентября 1984 года.
СМИ пишут, что во время инцидента он в автомобиле находился с женщиной и двумя детьми. Не исключаем, что речь идет о его жене и сыновьях. Фото с последними украшает его аватарку в социальной сети фейсбук.
У Джумбери Силогавы было двое сыновей / Фото из личного архива
Правоохранитель застрелил водителя в Днепре: что известно
- На самом деле каждый раз появляется все больше информации об этом инциденте. Как выяснилось, на проспекте Сергея Нигояна около 17.45 патрульные полицейские заметили авто Jaguar. Его водитель нарушил правила дорожного движения. Он также не отреагировал на требование остановиться.
- Автомобиль преследовали и смогли остановить только на проспекте Ивана Мазепы, 32. Водитель вел себя неадекватно, а также мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
- Во время задержания он активно сопротивлялся патрульной. Во время этого еще и нанес ей удар кулаком в лицо. Инспектора он буквально перебросил через себя так, что последний головой ударился о землю.
- Агрессивное поведение водителя стало причиной того, что полицейский достал табельное огнестрельное оружие. Две пули из трех попали ему в живот. Мужчину пытались спасти медики, но не смогли.
- После смертельного инцидента возбуждено уголовное производство по двум статьям: убийство и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
- Кроме того, Офис генпрокурора сообщил, что правоохранителя, открывшего огонь по водителю, задержали. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении.