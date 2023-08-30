У мережі встановили, ким був убитий мешканець Дніпра. Як з'ясувалося, чоловікові через кілька днів мало виповнитися 39 років.

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Що відомо про вбитого водія

Як зазначають місцеві ЗМІ та пабліки, водієм Jaguar був Джумбері Сілогава Джумберович. Чоловікові було 38 років і мешкав він у Дніпрі. Він народився 1 вересня 1984 року.

ЗМІ пишуть, що під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми. Не виключаємо, що йдеться про його дружину та синів. Фото з останніми прикрашає його аватарку у соціальній мережі фейсбук.



У Джумбері Сілогави було двоє синів / Фото з особистого архіву

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