На опублікованому відео з камер поліцейських видно, що пасажири чинили опір патрульним, а чоловік застосував силу. Після цих дії поліцейський вистрілив – поранення виявилися смертельними.

Дивіться також Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: все, що відомо про інцидент

Відбулися похорони загиблого

31 серпня відбулося прощання з загиблим внаслідок сутички у Дніпрі чоловіком. Ним був місцевий бізнесмен Джумбері Сілогава Джумберович. На похорон прийшло безліч місцевих жителів, які знали чоловіка.

На Дніпропетровщині попрощалися з Джумбері Сілогавою / Суспільне Дніпро

Інцидент стався незадовго до його дня народження. Чоловік народився 1 вересня – він мав відсвяткувати 39-річчя на морі. Туди він власне і їхав в день загибелі.

На момент загибелі йому було 39 років / Суспільне Дніпро

Відомо, що після вчиненого правопорушення чоловік чинив опір правоохоронцям та застосував силу – він вдарив поліцейську та кинув через себе її колегу. Після цього правоохоронець вистрілив в Сілогаву.