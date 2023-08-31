Вони стверджують, що навряд дії поліцейського можна інкримінувати як умисне вбивство. Тепер патрульний очікує суд, на якому йому оберуть запобіжний захід.

Дивіться також Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: все, що відомо про інцидент

Ситуація з погляду закону

Судячи з опублікованих відео, водій автомобіля проігнорував знак "Рух прямо" – той повернув ліворуч. За це порушення ПДР порушникам загрожував штраф у розмірі 340 гривень.

Після зупинки авто поліцейські назвали причину зупинки та попросили порушників показати документи. Жінка відмовилася це зробити. Чоловік же вийшов, почав погрожувати та лаяти правоохоронців. У цей час патрульні спілкувалися з підозрюваними врівноважено та спокійно.

Жінка та чоловік спробували втекти від поліції, але патрульні користуючись своїми повноваженнями за статтею 36 Закону України “Про Національну поліцію" зупинили авто. Після цього вони вказали на адміністративне затримання жінки. У ході інциденту чоловік ймовірно заважав затриманню підозрюваної та напав на патрульних.

Експерти з огляду на опубліковані відео не можуть стверджувати, що загиблий намагався заволодіти зброєю патрульних. Вони виходять з позиції, що поліцейський мав попередити про необхідність припинення протиправних дій та про свій намір використати зброю.