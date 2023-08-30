У справі щодо стрілянини у Дніпрі з'являються нові подробиці. Нагадаємо, що чоловік та жінка відмовлялися покидати автівку та чинили опір копам.

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Чоловік міг бути напідпитку

Як повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела, у крові загиблого чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. А в його сечі знайшли алкоголь на рівні 2,78 проміле. Анонімний співрозмовник видання порівняв ці дози з однією випитою пляшкою горілки.

Що відомо про стрілянину у Дніпрі

Нагадаємо, інцидент стався 29 серпня. Поліцейський та поліцейська зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка відмовляється вийти з автівки та чинили опір. Діти, що теж, перебували у машині, фільмували все на смартфони. Також подію зафіксували бодікамери патрульних.

Жінка не погоджувалася з патрульними та вимагала показати документи. Чоловік спочатку хамив копам, а потім став погрожувати патрульній. Після цього вони спробували поїхати, однак правоохоронці наказали їм залишатися на місці. Співробітники поліції намагалися витягти з автівки жінку. Після цього чоловік вийшов на вулицю та напав на копів. Відомо, що він розбив обличчя патрульній.

Під час бійки копи спочатку застосували газовий балончик. На одному з відео, що виклали в інтернеті, можна почути, як діти, що перебували у машині, підбадьорювали чоловіка та нецензурно ображали правоохоронців. Під час сутички чоловік повалив поліцейського на землю та побіг у бік поліцейської, яка намагалася затримати жінку. Поліцейський дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Раніше повідомлялося, що медики намагалися врятувати життя чоловіка, однак він помер від вогнепальних поранень. Після цього поліцейського затримали та відсторонили від служби.

Як стало відомо, жінка, що була з цим чоловіком, не є його дружиною, адже він нещодавно розлучився. Його колишня дружина повідомила, що то була його коханка. З кадрів, що поширюються соцмережами, виходить, що у машині також перебували його діти. Обидва неповнолітні пасажири називали цього чоловіка татом.

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