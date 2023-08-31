Они утверждают, что вряд ли действия полицейского можно инкриминировать как умышленное убийство. Теперь патрульный ждет суд, на котором ему изберут меру пресечения.

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Ситуация с точки зрения закона

Судя по опубликованным видео, водитель автомобиля проигнорировал знак "Движение прямо" – тот повернул налево. За это нарушение ПДД нарушителям угрожал штраф в размере 340 гривен.

После остановки авто полицейские назвали причину остановки и попросили нарушителей показать документы. Женщина отказалась это сделать. Мужчина же вышел, начал угрожать и ругать правоохранителей. В это время патрульные общались с подозреваемыми уравновешенно и спокойно.

Женщина и мужчина попытались скрыться от полиции, но патрульные пользуясь своими полномочиями по статье 36 Закона Украины "О Национальной полиции" остановили авто. После этого они указали на административное задержание женщины. В ходе инцидента мужчина, вероятно, мешал задержанию подозреваемой и напал на патрульных.

Эксперты, учитывая опубликованные видео, не могут утверждать, что погибший пытался завладеть оружием патрульных. Они исходят из позиции, что полицейский должен был предупредить о необходимости прекращения противоправных действий и о своем намерении использовать оружие.