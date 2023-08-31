В эфире телемарафона советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что пока неизвестно, был ли застреленный в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, следователи также проводят сбор данных об инциденте.

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О результате сообщат

По сети уже распространяется информация, что убитый был в состоянии алкогольного опьянения. По словам Сапьян, она не может подтвердить достоверность результатов, которые распространяют в Интернете.

Мне известно, что результаты еще не готовы. Как только они будут готовы и будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу же сообщим,

– сказала она.

По ее словам, когда ГБР начинало расследование, то сообщали о подозрении, что мужчина действительно мог быть нетрезвым, однако точных данных еще нет.

Официальная позиция отличается от того, что сообщали СМИ