Про це розповіла мати дітей та колишня дружина водія Наталія Сілогава. Вона зазначила, що чоловік уже не вперше сідав за кермо напідпитку.

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Жінка зазначила, що була у справах, коли діти зателефонували їй і розповіли про те, що, мовляв, тато хоче повезти їх на море на три дні й відзначити день народження. Діти зазначили, що батько наказав їм збиратися терміново.

Мене це не здивувало. Але я справді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не дзвонила їм, щоб не засмучувати,

– сказала Наталія Сілогава.

Вона також зазначила, що не знала, що її колишній чоловік перебував у нетверезому стані. Однак вона зазначила, що подібні випадки з водінням у нетверезому стані відбувалися у батька її дітей не вперше.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним їхати", – підкреслила вона.

Жінка також розповіла, що під час інциденту в машині була не вона, а дівчина її колишнього чоловіка. За її словами, наразі її діти – 14-річний Давид і 12-річний Джумбері потребують психологічної допомоги й незабаром хлопці почнуть займатися з фахівцями.

Варто зазначити, що у Державному бюро розслідувань повідомили журналістам, що висновків експертизи про те, чи був загиблий п’яним, станом на 4 вересня, немає.

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