Про це розповіла мати дітей та колишня дружина водія Наталія Сілогава. Вона зазначила, що чоловік уже не вперше сідав за кермо напідпитку.
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Нові деталі інциденту у Дніпрі з вбивством чоловіка
Жінка зазначила, що була у справах, коли діти зателефонували їй і розповіли про те, що, мовляв, тато хоче повезти їх на море на три дні й відзначити день народження. Діти зазначили, що батько наказав їм збиратися терміново.
Мене це не здивувало. Але я справді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не дзвонила їм, щоб не засмучувати,
– сказала Наталія Сілогава.
Вона також зазначила, що не знала, що її колишній чоловік перебував у нетверезому стані. Однак вона зазначила, що подібні випадки з водінням у нетверезому стані відбувалися у батька її дітей не вперше.
"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним їхати", – підкреслила вона.
Жінка також розповіла, що під час інциденту в машині була не вона, а дівчина її колишнього чоловіка. За її словами, наразі її діти – 14-річний Давид і 12-річний Джумбері потребують психологічної допомоги й незабаром хлопці почнуть займатися з фахівцями.
Варто зазначити, що у Державному бюро розслідувань повідомили журналістам, що висновків експертизи про те, чи був загиблий п’яним, станом на 4 вересня, немає.
Що відомо про стрілянину у Дніпрі 29 серпня
- У Дніпрі 29 серпня стало відомо, що поліцейський застрелив 38-річного Джумбері Сілогаву. Інцидент стався унаслідок того, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила ПДР. Про це свідчать відео з вуличних камер спостереження, які опублікувала поліція.
- За даними правоохоронців, чоловік чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль. Поліцейського, який застрелив чоловіка, затримали, а також висунули підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень.
- Зрештою вже 31 серпня поліцейському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Захисники патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою.
- Також патрульна, яка перебувала на службі разом з поліцейським оголосила про відкриття збору. Це потрібно на лікування правоохоронців і адвокатів.