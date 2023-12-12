Відповідну інформацію журналістам повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко. Деталі про вибухівку поліція не повідомляє.

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Вибух в Кропивницькому

Поліція заявляє, що 12 грудня близько 15:37 у Кропивницькому по вулиці Коваленка загинув чоловік. Ймовірною причиною загибелі називають детонацію вибухового пристрою. На місці працює слідчо-оперативна група. Повідомляється, що більше загиблих та травмованих немає.

Станом на зараз правоохоронцям вже вдалося встановити особу загиблого чоловіка. Ним виявився місцевий житель 1986 року народження.

Правоохоронці виявили сліди вибухового пристрою / Суспільне

Місцеві пабліки стверджують, що чоловік підірвав себе двома гранатами. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів не надходило.

Кримінальні історії з гранатами