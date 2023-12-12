Соответствующую информацию журналистам сообщила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко. Подробности о взрывчатке полиция не сообщает.
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Взрыв в Кропивницком
Полиция заявляет, что 12 декабря около 15.37 в Кропивницком по улице Коваленко погиб мужчина. Вероятной причиной гибели называют детонацию взрывного устройства. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что больше погибших и травмированных нет.
По состоянию на данный момент правоохранителям уже удалось установить личность погибшего мужчины. Им оказался местный житель 1986 года.
Правоохранители обнаружили следы взрывного устройства / Суспильне
Местные паблики утверждают, что мужчина взорвал себя двумя гранатами. Подтверждение этой информации от правоохранительных органов не поступало.
Криминальные истории с гранатами
- В начале декабря у частного дома в Киеве произошел взрыв. Правоохранители обнаружили, что его причиной стала детонация гранаты. В результате инцидента погиб мужчина 1950 года рождения.
- В Кривом Роге мужчина с гранатой угрожал ограбить одно из отделений банка. Мужчине ничего не удалось и ему пришлось убегать от полиции в неизвестном направлении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- В городе Кременчуг Полтавской области в местный ТЦК и СП пришел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать. Мужчину задержали, а боеприпас у него изъяли – это был страйкбольный снаряд.