Зрештою стало відомо, що конфлікт міг виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові надбавку. Крім того, голова сільради мав також отримати й премію.

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Журналісти видання "Закарпаття 24" розповіли, що за кілька хвилин до того, як стався інцидент з підривом грантам, між Батриним і його колегами сталася гостра сварка. Так, суперечка точилася навколо призначення надбавок та премій сільському голові, обраному від нині забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Батрин висловив обурення своїм колегам по сільраді тим, що вони в умовах війни підтримали запровадження 50% окладу та щомісячної премії у розмірі 100% посадового окладу для сільського голови.

Журналісти припустили, що саме цей конфлікт спричинив подальші дії Батрина. Під час попереднього голосування він категорично відмовився визнати роботу сільського голови задовільною.

Зрештою у виданні наголосили, що претензії та аргументи Батрина на його колег не подіяли. Тому він просто вийшов із зали й повернувся туди вже з гранатами.

У підривника-депутата був конфлікт із чинним головою ОТГ. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ОТГ Михайла Мушки,

– наголосили у виданні.

Зокрема, Батрин висловлював свої претензії до Михайла Мушки й публічно у соціальних мережах.

Батрин негативно висловлювався про Мушку / Відео з місцевих телеграм-каналів

Журналісти видання також звернули увагу, що за кілька днів до сесії Батрин записав та опублікував у соцмережах відео, де різко критикував місцевих посадовців та озвучував до них свої претензії.

На відео Батрин обурювався, що в бюджеті на 2024 рік закладено 100 тисяч для директора комунального підприємства, але при цьому в Кушниці вже кілька років проблеми з водою.



"Написали, що в Кушниці знову немає води, п'ятий – шостий день. Я говорю звертатися до старости, люди кажуть, до кого звертатися, якщо він за три роки нічого не робить", – сказав він.

Батрин за кілька днів до інциденту обурився діями сільської ради / Відео з місцевих телеграм-каналів

Депутат наголосив, що проблема з водою виникла кілька років тому, але її не розв'язують. Батрин також закликав людей боротися за себе, цікавитися і тоді все буде добре.

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