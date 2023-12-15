Зрештою стало відомо, що конфлікт міг виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові надбавку. Крім того, голова сільради мав також отримати й премію.
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Чому депутат міг підірвати гранати на Закарпатті
Журналісти видання "Закарпаття 24" розповіли, що за кілька хвилин до того, як стався інцидент з підривом грантам, між Батриним і його колегами сталася гостра сварка. Так, суперечка точилася навколо призначення надбавок та премій сільському голові, обраному від нині забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".
Батрин висловив обурення своїм колегам по сільраді тим, що вони в умовах війни підтримали запровадження 50% окладу та щомісячної премії у розмірі 100% посадового окладу для сільського голови.
Журналісти припустили, що саме цей конфлікт спричинив подальші дії Батрина. Під час попереднього голосування він категорично відмовився визнати роботу сільського голови задовільною.
Зрештою у виданні наголосили, що претензії та аргументи Батрина на його колег не подіяли. Тому він просто вийшов із зали й повернувся туди вже з гранатами.
У підривника-депутата був конфлікт із чинним головою ОТГ. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ОТГ Михайла Мушки,
– наголосили у виданні.
Зокрема, Батрин висловлював свої претензії до Михайла Мушки й публічно у соціальних мережах.
Батрин негативно висловлювався про Мушку / Відео з місцевих телеграм-каналів
Журналісти видання також звернули увагу, що за кілька днів до сесії Батрин записав та опублікував у соцмережах відео, де різко критикував місцевих посадовців та озвучував до них свої претензії.
На відео Батрин обурювався, що в бюджеті на 2024 рік закладено 100 тисяч для директора комунального підприємства, але при цьому в Кушниці вже кілька років проблеми з водою.
"Написали, що в Кушниці знову немає води, п'ятий – шостий день. Я говорю звертатися до старости, люди кажуть, до кого звертатися, якщо він за три роки нічого не робить", – сказав він.
Батрин за кілька днів до інциденту обурився діями сільської ради / Відео з місцевих телеграм-каналів
Депутат наголосив, що проблема з водою виникла кілька років тому, але її не розв'язують. Батрин також закликав людей боротися за себе, цікавитися і тоді все буде добре.
Що відомо про інцидент у сільській раді на Закарпатті
- У Керецьківській сільській раді Мукачівського району місцевий депутат підірвав гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок інциденту постраждали кілька десятків людей.
- Згодом стало відомо, що підірвати гранати міг 54-річний місцевий депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин. Сам він також зазнав поранень і його реанімують медики.
- Наразі на місці подій працює поліція та СБУ. Правоохоронці розслідуватимуть інцидент, як терористичний акт, а самому підривнику, коли його провину доведуть у суді, загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.