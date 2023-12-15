Цієї п'ятниці, 15 грудня, чоловік підірвав гранати на Закарпатті. Це сталося на сесії Керецьківської сільської ради.

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Де розташоване село Керецьки

Село Керецьки є центром Керецьківської сільської громади. Воно розташоване у Хустському районі Закарпатської області. Це село вважається одним з найдавніших населених пунктів Закарпаття, адже перші архівні згадки про нього датуються 1389 роком.

Населений пункт розташований на понад 47 кілометрів на схід від міста Мукачево. Село з усіх боків оточують гори. Через Керецьки протікає річка Боржава.

Де розташоване село Керецьки / Карта Google



Що сталося у селі Керецьки