Цієї п'ятниці, 15 грудня, чоловік підірвав гранати на Закарпатті. Це сталося на сесії Керецьківської сільської ради.
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Де розташоване село Керецьки
Село Керецьки є центром Керецьківської сільської громади. Воно розташоване у Хустському районі Закарпатської області. Це село вважається одним з найдавніших населених пунктів Закарпаття, адже перші архівні згадки про нього датуються 1389 роком.
Населений пункт розташований на понад 47 кілометрів на схід від міста Мукачево. Село з усіх боків оточують гори. Через Керецьки протікає річка Боржава.
Де розташоване село Керецьки / Карта Google
Що сталося у селі Керецьки
- Цей населений пункт нещодавно став відомий широкій аудиторії через вибухи. На сесії у Керецьківській сільській раді, де розглядалося питання щодо ухвалення бюджету на 2024 рік, депутат підірвав щонайменше 3 гранати.
- Під час сесії йшла трансляція. Тому напад на депутатів потрапив на відео, як і перші хвилини після вибухів.
- За попередніми даними, 26 людей постраждали, 6 з них перебувають у важкому стані. Чоловік, який приніс у приміщення та кинув гранати, теж зазнав поранень.
- Як повідомили в СБУ, його дії кваліфікували як теракт. За попередніми даними від місцевих ЗМІ, гранати міг жбурнути 54-річний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин з села Кушниця.
- У депутата міг бути конфлікт з колегами через гроші. Попередньо, деякі депутати виступали за виділення сільському голові 50% надбавки та премії у розмірі 100% від окладу.