Жахливий інцидент трапився після 11 ранку в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Місцевий депутат підірвав гранати під час засідання сесії.
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"Ноги не ходять"
Соцмережі вже почали поширювати відео перших хвилин після вибуху. На ньому видно сам спалах, який стається після підриву боєприпасів, та чути пронизливий крик. Одна із поранених жінок кричить, що вона не може поворохнутися. Постраждала скаржиться, що вона не може ходити, бо в неї порізані ноги. Також на відео зафіксовано момент виклику швидкої.
Обережно! Відео 18+: містить моторошні кадри та ненормативну лексику: перші хвилини після вибуху у сільраді
За попередніми даними від правоохоронців, щонайменше 26 осіб отримали поранення. Серед них 6 перебувають у важкому стані.
Підрив гранати на Закарпатті: що відомо
- У Нацполіції опублікували моторошне відео інциденту. На ньому видно, як чоловік дістає гранати з верхнього одягу й кидає у сесійній залі. Він заходить у приміщення, коли інші депутати вже про щось сперечаються і не звертають увагу на прибулого. На кадрах видно, що депутат мовчки і не поспішаючи витягає гранати, висмикує чеку і кидає вибухівку між тих, хто сидить у залі.
- У поліції спочатку заявили, що підривник відразу загинув на місці, однак потім уточнили, що він живий і медики намагаються його реанімувати.
- ЗМІ назвали ім'я ймовірного підривника. Журналісти "Mukachevo.Net" повідомили, що за попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії "Слуга народу".
- Відомо, що слідчі кваліфікували подію за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію як терористичний акт.