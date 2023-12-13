Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що на саміті Євросоюзу 14 – 15 грудня від угорського прем'єра можна очікувати різних капостей.

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Яка мета заяв Орбана

Прем'єр Угорщини постійно "вкидає" в інформаційний простір резонансні заяви стосовно України в надії отримати в процесі торгів дивіденди для своєї країни. Це перетворює внутрішню політику ЄС на поле для спекуляцій.

"Для Орбана ідеально, щоб його сприймали "торгашем". Але це дуже хитра гра. Це те саме, що робить Алєксандр Лукашенко, який намагається вдавати з себе колгоспника, а насправді є кривавим диктатором та співучасником війни проти України", – наголосив політтехнолог.

Прикриваючись маскою "ділка", прем'єр Угорщини повністю діє в інтересах Росії, допомагаючи їй просувати свій порядок денний у ЄС. Зокрема, він стримує об'єднану Європу від запровадження більш потужних санкцій проти агресора, рішення про які має бути консенсусним.

Важливо! Через порушення прав людини в Угорщині ЄС заблокувало їй виділення 19 мільярдів євро. Для того, щоб їх отримати, Будапешт мусив виконати цілу низку реформ, однак тепер Орбан знайшов інший спосіб. Угорський прем'єр просто не погоджуватиметься на підтримку макрофінансової допомоги Україні, якщо йому не виплатять його мільярди.

З огляду на поведінку Угорщини, Євросоюз вже почав рухатися до внутрішньої реформи, яка може скасувати право вето для країн-членів, а також позбавити права голосу держави, які порушують цінності союзу.

Що відомо про висловлювання Орбана стосовно України