Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что на саммите Евросоюза 14 – 15 декабря от венгерского премьера можно ожидать разных пакостей.

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Какова цель заявлений Орбана

Премьер Венгрии постоянно "вбрасывает" в информационное пространство резонансные заявления по отношению к Украине в надежде получить в процессе торгов дивиденды для своей страны. Это превращает внутреннюю политику ЕС в поле для спекуляций.

"Для Орбана идеально, чтобы его воспринимали "торгашом". Но это очень хитрая игра. Это то же самое, что делает Александр Лукашенко, который пытается выглядеть колхозником, а на самом деле является кровавым диктатором и соучастником войны против Украины", – подчеркнул политтехнолог.

Прикрываясь маской "дельца", премьер Венгрии полностью действует в интересах России, помогая ей продвигать свою повестку дня в ЕС. В частности, он сдерживает объединенную Европу от введения более мощных санкций против агрессора, решения о которых должно быть консенсусным

Важно! Из-за нарушений прав человека в Венгрии ЕС заблокировало ей выделение 19 миллиардов евро. Для того чтобы их получить, Будапешт должен был выполнить целый ряд реформ, однако теперь Орбан нашел другой способ. Венгерский премьер просто не будет соглашаться на поддержку макрофинансовой помощи Украине, если ему не выплатят его миллиарды

Учитывая поведение Венгрии, Евросоюз уже начал двигаться к внутренней реформе, которая может отменить право вето для стран-членов, а также лишить права голоса государства, нарушающего ценности союза.

Что известно о высказываниях Орбана в отношении Украины