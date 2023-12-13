Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что на саммите Евросоюза 14 – 15 декабря от венгерского премьера можно ожидать разных пакостей.
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Какова цель заявлений Орбана
Премьер Венгрии постоянно "вбрасывает" в информационное пространство резонансные заявления по отношению к Украине в надежде получить в процессе торгов дивиденды для своей страны. Это превращает внутреннюю политику ЕС в поле для спекуляций.
"Для Орбана идеально, чтобы его воспринимали "торгашом". Но это очень хитрая игра. Это то же самое, что делает Александр Лукашенко, который пытается выглядеть колхозником, а на самом деле является кровавым диктатором и соучастником войны против Украины", – подчеркнул политтехнолог.
Прикрываясь маской "дельца", премьер Венгрии полностью действует в интересах России, помогая ей продвигать свою повестку дня в ЕС. В частности, он сдерживает объединенную Европу от введения более мощных санкций против агрессора, решения о которых должно быть консенсусным
Учитывая поведение Венгрии, Евросоюз уже начал двигаться к внутренней реформе, которая может отменить право вето для стран-членов, а также лишить права голоса государства, нарушающего ценности союза.
Что известно о высказываниях Орбана в отношении Украины
- В ноябре и декабре Венгерский премьер сделал целый ряд заявлений о предстоящем решении о начале переговоров между Украиной и ЕС. И каждый раз эти заявления были резкими и бескомпромиссными.
- Венгрия последовательно обещает объявить вето на эти переговоры, придумывая все новые и новые псевдоаргументы, приплетая сюда и политику в отношении нацменьшинств, и коррупцию, и риски безопасности. Однако ни один из этих аргументов не является убедительным.
- Европейская и украинская дипломатии изо всех сил работают над тем, чтобы преодолеть вето Венгрии. Но риск, что из-за позиции дружественного к России политика украинская евроинтеграция существенно затормозит, остается достаточно большим.