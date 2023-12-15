Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що депутат, який підірвав гранати на Закарпатті, готовувався до цього заздалегідь. Нагадаємо, що інцидент стався 15 грудня у приміщенні Керецьківської сільської ради.
Читайте також Депутат Керецьківської громади підірвав гранати: показуємо на карті, де розташоване село
Що сказав Клименко
У п'ятницю, 15 грудня, голова МВС виступив на брифінгу за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад. На ньому Клименко зокрема прокоментував вибухи, які пролунали сьогодні у селі Керецьки.
Він дав зрозуміти, що депутат діяв не спонтанно, а готувався до цього деякий час. У чоловіка, який підірвав 3 гранати, знайшли вдома записку з зізнанням. Як пояснив Клименко, з цієї записки випливає, що депутат готувався до підриву гранат заздалегідь. Більше подробиць голова МВС не надав через таємницю слідства.
Клименко також анонсував посилення безпеки в школах з наступного року. За його слова, у 2024 році в усіх таких навчальних закладах з'являться офіцери. Вони стежитимуть за порядком.
Серед поліцейських, які зголосилися, відберуть 500 осіб. Цих правоохоронців навчатимуть протягом 6 місяців.
Що відомо про вибухи на Закарпатті
- Депутат приніс гранати у приміщення Керецьківської сільської ради та підірвав їх прямо у приміщенні. В результаті 26 людей, включаючи підривника, постраждали.
- За попередніми даними, 15 постраждалих ушпиталили до Мукачівської та Свалявської районних лікарень. 6 людей перебувають у важкому стані.
- Як писали ЗМІ, гранати міг принести та підірвати депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин. СБУ кваліфікувала напад чоловіка на колег як теракт.
- Журналіст Віталій Глагола заявив, що цього депутата прооперували, і лікарі дають щодо нього оптимістичні прогнози. У його палаті чергують співробітники поліції, які охороняють підривника від самосуду родичів постраждалих.
- Під час сесії сільради йшла трансляція. Тому напад депутата на своїх колег потрапив на відео.
- За попередніми даними, чоловік міг жбурнути гранати в інших депутатів через конфлікт. Перед цим він посварився з ними через премії та надбавку для голови сільської ради.