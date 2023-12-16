Депутату-підривнику повідомили про підозру у терористичному акті. Однак в СБУ зауважили, що розслідування ще триває.
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Депутату-підривнику оберуть запобіжний захід
15 листопада депутат підірвав 3 бойові гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті. Наразі слідчі СБУ кваліфікують його вчинок, як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.
Депутат перебував у важкому стані, однак 16 грудня він отямився. У лікарні йому повідомили про підозру в терористичному акті за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.
В СБУ також зазначили, що раніше правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де серед іншого виявили "передсмертну записку". Наразі це речовий доказ і зміст цієї записки вивчають слідчі. Правоохоронці планують з'ясувати всі обставини злочину, а також мотиви підривника.
Сам депутат-підривник наразі перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.