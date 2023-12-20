Раніше ми писали про те, що СБУ повідомила підозру в теракті Сергію Батрину, який кинув гранати на сесії сільради Керецьків на Закарпатті. В той же день стало відомо про смерть одного чоловіка внаслідок підриву гранат, тому правоохоронці хочуть перекваліфікувати частину статті з другої на третю – більш сувору.

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Чому і кого обшукують в Ужгородській міськраді

Обшуки стосуються тільки деяких посадовців, не всіх робітників міської ради. Їх проводять у межах кримінального провадження.

Власне, ранком 20 грудня правоохоронці почали слідчі дії. Вони стосуються Департаменту міської інфраструктури, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" (КШЕП) і відділу, який відповідає за капітальне будівництво.

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