Об этом журналистам стало известно благодаря выписке с Государственного реестра прав на недвижимость. Интересно, что это далеко не все, что касается переписывания имущества между бывшими супругами Тандыров.

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Тандыр переписал квартиру

Итак, 12 декабря Алексей Тандыр на свою бывшую жену Людмилу переписал квартиру в Святошинском районе. Площадь недвижимости 68,8 квадратного метра. Также речь идет о машиноместе.



Алексей Тандыр на жену Людмилу переписал квартиру и машиноместо / Документ



Алексей Тандыр на жену Людмилу переписал квартиру и машиноместо / Документ

Интересно, что Людмила в тот же день на Алексея Тандыра переписала земельный участок в Киевской области, площадь которой составляет 12 соток. В то же время известно, что "Лексус", на котором глава Макаровского суда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, принадлежал не ему, а его жене.



Людмила Тандыр переписала на мужчину земельный участок / Документ

Собственно, последняя декларация за 2021 год свидетельствует о том, что Алексей Тандыр владел только квартирой, а также машиноместом.

Это означает, что супруги Тандыры после развода, оформленного Святошинским судом 6 декабря, поделили имущество. Как мы уже писали, соответсвующий иск подала сама Людмила, а Алексей не возражал. Кроме того, она подала иск, чтобы получать алименты. По этому поводу решение суд примет уже 30 января.

Родные нацгвардейца не успели добиться ареста имущества

Отметим, что родным погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко не удалось через суд арестовать имущество Алексея Тандыра. Он их опередил, расставшись и переписав на жену и квартиру, и машиноместо.

Собственно, родственники погибшего соответствующее заявление в Святошинский суд подали 20 ноября. Обратим внимание, что судья, занимающийся делом против Тандыра, отметил, что соответствующий вопрос рассмотрит после того, как заслушает показания от родственников погибшего нацгвардейца.

Так, 20 ноября в суде выступили отец и брат погибшего. Уже 4 декабря должна была выступить Анна, вдова Вадима Бондаренко. Впрочем, на судебное заседание адвокаты Тандыра не прибыли. Они объяснили это тем, что также участвуют в другом судебном процессе.

Адвокаты родных нацгвардейца обвинили своих коллег, защищающих Алексея Тандыра. Их обвиняют в затягивании процесса, а также срыве заседания. Сам же глава Макаровского суда считает, что адвокаты Бондаренко занимаются манипуляцией, а то, что его адвокатов не было, – просто стечение обстоятельств. Собственно, без своих адвокатов слушать показания вдовы Анны Тандыр отказался. Следовательно, судебное заседание пришлось отменить.

Добавим, что адвокаты родных погибшего уже готовят иск. Они будут настаивать на том, чтобы арестовать имущество Тандыра, которое он переписал на жену. По их мнению, соответствующие действия "направлены на препятствование" пострадавшим в получении компенсации.

Алексей Тандыр 26 мая на Lexus ES350 за несколько минут до начала комендантского часа сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. 22-летний мужчина как раз дежурил на блокпосте на въезде в Киев с Житомирской трассы. В результате наезда Бондаренко отбросило на 30 метров. Он погиб от травм.