Про це журналістам стало відомо завдяки витягу Державного реєстру речових прав на нерухомість. Цікаво, що це далеко не все, що стосується переписування майна між колишнім подружжям Тандирів.

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Тандир переписав квартиру

Отже, 12 грудня Олексій Тандир на свою колишню дружину Людмилу переписав квартиру у Святошинському районі. Площа нерухомості – 68,8 квадратного метра. Також йдеться про машиномісце.



Олексій Тандир на дружину Людмилу переписав квартиру та машиномісце / Документ



Олексій Тандир на дружину Людмилу переписав квартиру та машиномісце / Документ

Цікаво, що Людмила того ж дня на Олексія Тандира переписала земельну ділянку на Київщині, площа якої складає 12 соток. Водночас відомо, що "Лексус", на якому глава Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належала не йому, а його дружині.



Людмила Тандир переписала на чоловіка земельну ділянку / Документ

Власне, остання декларація за 2021 рік свідчить про те, що Олексій Тандир володів лише квартирою, а також машиномісцем.

Це означає, що подружжя Тандирів після розлучення, оформленого Святошинським судом 6 грудня, поділило майно. Як ми вже писали, відповідний позов подала сама Людмила, а Олексій не заперечував. Крім того, вона подала позов, щоб отримувати аліменти. Щодо цього рішення суд ухвалить уже 30 січня.

Рідні нацгвардійця не встигли домогтися арешту майна

Зауважимо, що рідним загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не вдалося через суд арештувати майно Олексія Тандира. Він їх випередив, розлучившись і переписавши на дружину і квартиру, і машиномісце.

Власне, родичі загиблого відповідну заяву до Святошинського суду подали 20 листопада. Звернімо увагу, що суддя, який займається справою проти Тандира, зазначив, що відповідне питання розгляне після того, як заслухає свідчення від родичів загиблого нацгвардійця.

Так, 20 листопада у суді виступили батько та брат загиблого. Вже 4 грудня мала виступити Анна, вдова Вадима Бондаренка. Втім, на судове засідання адвокати Тандира не прибули. Вони пояснили це тим, що беруть участь також в іншому судовому процесі.

Адвокати рідних нацгвардійця звинуватили своїх колег, котрі захищають Олексія Тандира. Їм закидають затягування процесу, а також зрив засідання. Сам же глава Макарівського суду вважає, що адвокати Бондаренків займаються маніпуляцією, а те, що його адвокатів не було – просто збіг обставин. Власне, без своїх адвокатів слухати свідчення вдови Анни Тандир відмовився. Відтак, судове засідання довелося скасувати.

Додамо, що адвокати рідних загиблого вже готують позов. Вони наполягатимуть на тому, щоб заарештувати майно Тандира, яке він переписав на дружину. На їхню думку, відповідні дії "направлені на перешкоджання" потерпілим в отриманні компенсації.

Олексій Тандир 26 травня на Lexus ES350 за кілька хвилин до початку комендантської годинизбив нацгвардійця Вадима Бондаренка. 22-річний чоловік саме чергував на блокпості на в'їзді у Київ з Житомирської траси. Внаслідок наїзду Бондаренка відкинуло на 30 метрів. Він загинув на місці від травм.