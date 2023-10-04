Власне, позовна заява про розірвання шлюбу від Тандир Людмили Михайлівни надійшла до Святошинського районного суду ще 20 вересня. Суддя Лариса Шум вирішила її відхили, оскільки у відповідному документі було дві позовні вимоги, а не одна.
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Дружина Тандира подала на розлучення
У тексті рішення йдеться про те, що дружина Тандира у позовній заяві вимагала: розірвати шлюб з чоловіком; вирішити спір щодо місця проживання їхньої спільної дитини.
Суддя Святошинського суду відмовила в позові, оскільки за українським законодавством у таких випадках потрібно подавати дві окремі позовні заяви – суд не може одночасно розглядати "не однорідні" позови.
Позовну заяву Тандир Л. М. до Тандира О. В. про розірвання шлюбу, залишити без руху і надати позивачу строк протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали усунути вищевказані недоліки,
– зазначено в джерелі.
Що робила Людмила Тандир після ДТП
- Уже ексочільник Макарівського районного суду Олексій Тандир спричинив смертельну ДТП у ніч на 26 травня, забравши життя бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка.
- Після цього його дружина здійснила декілька грошових переказів вдові Бондаренка, на ім'я Анна, на суму в 18 тисяч гривень.
- Потерпіла від цих коштів відмовилась, перекинувши їх назад. Окрім того, вона заявила, що Людмила Тандир неодноразово пропонувала їй зустрічі, від яких вона також відмовлялась.
Додамо, що станом на 4 жовтня Олексій Тандир перебуває у слідчому ізоляторі та йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Водночас 24 Канал випускав розслідування про цього суддю, у якому розповідав про сумнівні рішення Тандира та корумпованого брата-адвоката.
Розслідування про братів Тандирів: дивіться відео 24 Каналу