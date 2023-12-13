Власне, у ніч з 25 на 26 травня 2023 року Тандир врізався на автомобілі у бійця НГУ Вадима Бондаренка, забравши в нього життя. Відтоді він перебуває під наглядом правоохоронців. У середу, 13 грудня, журналісти опублікували докази того, що судді продовжують нараховувати зарплату.

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Тандир досі отримує гроші від держави

ЗМІ надіслали запит у Територіальне управління Державної судової адміністрації в Київській області. У відповіді на запит в держустанові відповіли, що у період від 26 травня до цього часу, грудня 2023 року, Тандиру продовжують нараховувати посадовий оклад.

Загалом за цей період суддя Макарівського районного суду під Києвом отримав близько 63 тисяч гривень.

Водночас відомо, що заробітна плата Тандира, коли він очолював суд, була значно вищою. Скажімо, з березня по травень 2023 року йому нарахували майже 306 тисяч гривень. Зокрема, у цю суму закладені надбавки за:

вислугу років;

науковий ступінь;

посаду, що передбачає доступ до державної таємниці;

перебування на адміністративній посаді судді.

А от від дня, коли Тандир скоїв ДТП, 26 травня, до 1 червня йому нарахували понад 8 тисяч гривень.



Тандиру продовжують платити заробітну плату / Зображення видання "Бабель"



Скільки грошей нарахували Олексієві Тандиру / Зображення видання "Бабель"

Зверніть увагу! На блокпосту Тандир збив коханого Анни Бондаренко. Його дружина Людмила Тандир після смертельної аварії переказала вдові кошти у розмірі 18 тисяч гривень. Бондаренко від них відмовилась та заявила про повернення переказів.

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