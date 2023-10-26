Під час роботи над розслідуванням про Макарівський районний суд, з-поміж іншого, журналістам 24 Каналу вдалось вийти на два цікаві кейси, які свідчать, що Тандир розлучав подружжя за процедурами, які "чомусь" не прописані в законі.

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Розлучення Чекмишева

Матеріали цієї справи нам надав адвокат Дмитро Семашко. Жінка, яку він захищав, звернулась до суду в Макарові через те, що її чоловік після розлучення не визнав майно, надбане під час подружнього життя, спільною власністю.

Насамперед цікаво, що спершу ця справа потрапила не до Тандира, а судді Наталії Мазки. Однак Олександр Чекмишев, уже колишній чоловік підзахисної адвоката, заявив, що йому нібито не прийшла повістка до суду. Внаслідок цього справа опинилась у Тандира.

Ексголова Макарівського райсуду визнав чоловіка єдиним власником усього майна, що подружжя надбало за час спільного життя. Зокрема, будинку, автомобіля Skoda Yeti та земельної ділянки. Жінка хотіла, як це передбачає закон, половину від нерухомості та суми вартості авто.

Важливо! Зрештою, рішення Апеляційного та Касаційного судів були на користь позивачки. Жінка отримала те, що їй гарантувала держава. Проте після огляду цієї справи до Тандира виникає чимало запитань щодо його "суддівської неупередженості".

Розлучення Міщенків

А от деталі цієї справи нам розповіла Наталія Міщенко, що розлучалась з чоловіком Іваном восени 2022 року. За її словами, суд "забув надіслати" їй повістку на засідання. Очевидно, це незаконно: розлучати когось без відома.

Жінка стверджує, що є інвалідом через онкологію, у неї згорів будинок, а чоловік втік до коханки. Попри те що в неї є неповнолітня дитина, суд хотів розлучити її, не сповістивши про це.

Звісно, вона бреше… Вона все що хочеш вам скаже,

– констатував у телефонній розмові Іван Міщенко, колишній чоловік Наталії.

Окрім того, Іван Міщенко заперечував, що знає Тандира та не зміг з першого разу сказати, де був під час того, як Макарівський райсуд його розлучав: у судовій залі чи біля будівлі суду. Більше – у записі телефонної розмови.

Голова Макарівського суду Тандир і розлучення подружжя Міщенків: дивіться відео 24 Каналу

Як і в попередній справі, у цій – усе закінчилось справедливо. Подружжя все-таки розлучили за законом. Але перед тим суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про час на примирення, що підтверджує припущення щодо сумнівності рішення Тандира.

Де зараз Тандир