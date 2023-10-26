Во время работы над расследованием о Макаровском районном суде, среди прочего, журналистам 24 Канала удалось выйти на два интересных кейса, свидетельствующих, что Тандыр разводил супругов по процедурам, которые "почему-то" не прописаны в законе.
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Развод Чекмышева
Материалы этого дела нам предоставил адвокат Дмитрий Семашко. Женщина, которую он защищал, обратилась в суд в Макарове из-за того, что ее муж после развода не признал имущество, приобретенное во время супружеской жизни, общей собственностью.
Прежде всего, интересно, что сначала это дело попало не к Тандыру, а судье Наталье Мазке. Однако Александр Чекмышев, уже бывший муж подзащитной адвоката, заявил, что ему якобы не пришла повестка в суд. В результате дело оказалось у Тандыра.
Экс-глава Макаровского райсуда признал мужчину единственным собственником всего имущества, которое супруги приобрели за время совместной жизни. В частности, дома, автомобиля Skoda Yeti и земельного участка. Женщина хотела, как это предусматривает закон, половину недвижимости и суммы стоимости авто.
Развод Мищенко
А вот детали этого дела нам рассказала Наталья Мищенко, что разводилась с мужем Иваном осенью 2022 года. По ее словам, суд "забыл послать" ей повестку на заседание. Очевидно, это незаконно: разводить кого-то без ведома.
Женщина утверждает, что является инвалидом из-за онкологии, у нее сгорел дом, а мужчина сбежал к любовнице. Несмотря на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, суд хотел развести ее, не известив об этом.
Конечно, она лжет… Она все что хочешь вам скажет,
– констатировал в телефонном разговоре Иван Мищенко, бывший муж Наталии.
Кроме того, Иван Мищенко отрицал, что знает Тандыра и не смог с первого раза сказать, где был во время того, как Макаровский райсуд его разводил: в зале суда или возле здания суда. Больше – в записи телефонного разговора.
Глава Макаровского суда Тандыр и развод супругов Мищенко: смотрите видео 24 Канала
Как и в предыдущем деле, по этому – все закончилось справедливо. Супруги все-таки развели по закону. Но прежде суд апелляционной инстанции принял решение о времени на примирение, что подтверждает предположение о сомнительности решения Тандыра.
Где сейчас Тандыр
- Уже экс-председатель Макаровского районного суда под Киевом после того, как сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в мае 2023 года, находится в следственном изоляторе по сегодня, 26 октября.
- Вскоре Печерский суд столицы должно принять окончательное решение по приговору для Алексея Тандыра. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. ГБР удалось установить, что он был нетрезв к моменту аварии.
- В то же время супруга судьи Людмила Тандыр не так давно подала заявление о разводе. Сначала суд не хотел ее принимать из-за того, что женщина указала одновременно два исковых требования. Однако все же после устранения соответствующего недостатка принялся за рассмотрение.