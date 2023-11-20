В понедельник 20 ноября в Киеве прошло судебное заседание. В Святошинском районном суде выступили отец и брат Вадима Бондаренко. Тандыр извинился перед отцом, но не спешит признавать свою вину.

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"Я думал, что сын в безопасности в тылу, но зря"

Отец погибшего Валерий Бондаренко говорит, что был на войне, когда узнал страшную новость. Он сражался под Бахмутом и постоянно был на контакте с сыном.

Не было такого дня, чтобы мы с сыном не общались. Даже когда выходили на позиции, где связи нет, он постоянно ждал, что я вернусь и отзвонюсь, что жив (…). Я был на службе, когда получил звонок, что моего сына убил судья. От этих эмоций до сих пор трясет, что моего ребенка больше нет из-за пьяного водителя,

– делится он.

Понимание, что сына больше нет, подкосило мужчину. А унес жизнь парня пьяный судья.

Валерий Бондаренко надеялся, что сын находится в безопасности, поскольку тот с 2021 года служил в тылу. В начале полномасштабной войны юноша был на третьей линии обороны Киева. Но, к сожалению, эти надежды оказались напрасными.

Из-за депрессии после смерти сына Валерий Бондаренко был вынужден уйти из армии: 30 сентября мужчину уволили из ВСУ из-за непригодности по психическому состоянию.

Вся семья "прошла" через скорую

Смерть Вадима Бондаренко тяжело переживала вся семья.

"У него есть бабушка и дедушка, которых откачивали. Через больницу все прошли", – говорит отец. Он подал гражданский иск против Тандыра на миллион гривен.

"Раньше я никогда не слышал, как плачет отец"

Старший брат погибшего нацгвардейца Александр Бондаренко также выступил в суде. О смерти брата узнал ночью, в половине второго.

С ночи и до утра были страшные ощущения. Казалось, это не с нами, что такого не может быть. Сколько лет прожив в этой семье, никогда не видел и не слышал плача и слез своего отца (...) Такой страшный, черный день в жизни. Я помню тот день как сегодня, как сейчас,

– сказал он.

Что говорил Тандыр в суде

Алексей Тандыр принес извинения отцу Вадима Бондаренко, но старший брат погибшего обвинил бывшего судью в длительном молчании, ведь с гибели парня прошло полгода.

Тандыр сказал, что якобы не мог сделать это раньше, но Александр Бондаренко опроверг это.

Сам Тандыр также задавал вопрос отцу Вадима: известно ли ему, был ли нацгвардеец без бронежилета, светоотражающих знаков, что в тот день не проводился необходимый инструктаж? Тандыр также спросил Валерия Бондаренко: "Погиб бы Вадим, если бы командир блокпоста соблюдал все правила?"

– приводят журналисты циничные слова бывшего судьи.

Отец четко ответил, что его сын погиб из-за пьяного водителя. И он, и старший сын призвали суд принять справедливое решение.

Важно! Журналисты указывают, что на следующем заседании суд намерен заслушать жену погибшего Анну и рассмотреть поданное ходатайство об изменении меры пресечения Тандыру.

24 Канал расследует деятельность Тандыра

24 Канал много внимания уделил этому делу. Читайте наше большое расследование, какие семейные секреты имеет Тандыр, как он работал и что известно о его адвокатах.