Бывший судья Макаровского райсуда Тандыр, что сбил нацгвардейца, отметил, что он офицер запаса, а военную службу планирует проходить именно в боевой части. Об этом он заявил сегодня на заседании Святошинского суда Киева.

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Тандыр стремится проходить военную службу

Экссудья подал ходатайство в прокуратуру изменить ему меру пресечения — вместо содержания в СИЗО отправить в войско. Такая возможность предусмотрена статьей 616 Уголовно-процессуального кодекса (она появилась после полномасштабного вторжения).

Речь идет об отмене меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или изменение меры пресечения по другим основаниям.

Тандыр также отметил, что он офицер запаса, а военную службу планирует проходить в боевой части, «а не бумажки переводить».

Пользователи, сидя в СИЗО, я государству не принесу,

– сказал Тандыр.

Прокурор объяснил, что пока обращения Тандыра он не видел, поэтому не проверял его пригодность к военной службе и другие детали.

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Однако, ранее Тандыр замечал, что он якобы испытывает проблемы со здоровьем, а сейчас планирует идти в армию.

У меня состояние здоровья такое, в марте был перелом черепа, а в 2019 году у меня был перелом позвоночника, у меня 8 болтов. Прошу, чтобы вы учли это,

– отмечал Тандыр.

Справка! Тандыр будет в СИЗО до 17 февраля. Ему не дали возможность внести залог.

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