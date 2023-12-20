Колишній суддя Макарівського райсуду Тандир, що збив нацгвардійця, зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити саме в бойовій частині. Про це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва.

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Тандир прагне проходити військову службу

Екссуддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід — замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена 616 статтею кримінально-процесуального кодексу (вона зʼявилася після повномасштабного вторгнення).

Йдеться про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав.

Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати».

Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу,

– сказав Тандир.

Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.

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Проте, раніше Тандир зауважував, що він нібито має проблеми зі здоров'ям, а зараз планує йти до війська.

Я маю стан здоров'я такий, у березні був перелом черепа, а у 2019 році я мав перелом хребта, маю 8 болтів. Прошу, щоб ви зважили на це,

– зазначав Тандир.

Довідка! Тандир буде у СІЗО до 17 лютого. Йому не дали можливості внести заставу.

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