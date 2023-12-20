Колишній суддя Макарівського райсуду Тандир, що збив нацгвардійця, зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити саме в бойовій частині. Про це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва.
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Тандир прагне проходити військову службу
Екссуддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід — замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена 616 статтею кримінально-процесуального кодексу (вона зʼявилася після повномасштабного вторгнення).
Йдеться про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав.
Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати».
Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу,
– сказав Тандир.
Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.
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Проте, раніше Тандир зауважував, що він нібито має проблеми зі здоров'ям, а зараз планує йти до війська.
Я маю стан здоров'я такий, у березні був перелом черепа, а у 2019 році я мав перелом хребта, маю 8 болтів. Прошу, щоб ви зважили на це,
– зазначав Тандир.
Суддя Тандир збив нацгвардійця: коротко про головне
- Близько 23:55 25 травня суддя Олексій Тандир на "Лексусі" збив нацгвардійця Вадима Бондаренко на блокпосту.
- На жаль, від отриманих травм Вадим Бондаренко загинув на місці.
- В авто судді, який насмерть збив нацгвардійця, знайшли пляшку спиртного. Ймовірно, голова Макарівського райсуду Київської області був напідпитку.
- Суддя Олексій Тандир відмовлявся від відбору біологічних зразків для перевірки, чи був він у стані алкогольного, чи будь-якого іншого наркотичного сп'яніння. Після рішення суду їх відібрали примусово.