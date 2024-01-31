Соответствующее решение Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявили во время заседания 31 января 2024 года. Там назвали причину.

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Что известно о решении ВСП по делу Тандыра

Член Высшего совета правосудия Виталий Салихов объяснил, что прокуратура некоторое время не предоставляла необходимых документов по делу. В то же время закон предоставляет членам Высшего совета правосудия 30 дней на составление заключения по делу.

Также Виталий Салихов заявил, что он должен идти в отпуск и не успеет обработать необходимые документы.

Закон предусматривает в 30-дневный срок составлять заключение и передавать его на рассмотрение. В настоящее время у меня отсутствует любая информация, которая бы давала мне реальную возможность составить заключение, кроме заявления и характеристики на судью Тандыра. Чтобы определиться с объемом доказательств, свидетелей – мне нужно время,

– заявил член Высшего совета правосудия.

По его словам, Алексей Тандыр хочет участвовать в рассмотрении дисциплинарной жалобы против него.

Что заявила автор жалобы на судью Тандыра

Юрист фонда DeJure Елизавета Караченцева, которая является автором жалобы на судью Тандыра, заверила, что член Высшего совета правосудия может не только запрашивать документы и информацию, но и реагировать на невыполнение таких требований.

Это дело касается общественного интереса и резонанса, оно также относится к делам приоритетных, информация по этому делу может быть основанием для увольнения судьи. Я считаю, что рассмотрение дела не нужно останавливать, а продолжать истребовать дела, в случае невыполнения требований – привлекать к админответственности лиц,

– отметила юрист.

Однако трое из пяти членов дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела против Тандыра "на период необходимый для получения запрашиваемой информации".

Кстати, дисциплинарное дело против судьи Алексея Тандыра открыли 10 января 2024 года по факту обвинения в совершении смертельной аварии.

Коротко о деле Тандыра