Відповідне рішення Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя оголосили під час засідання 31 січня 2024 року. Там назвали причину.

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Що відомо про рішення ВРП щодо справи Тандира

Член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов пояснив, що прокуратура певний час не надавала необхідних документів у справі. Водночас закон надає членам Вищої ради правосуддя 30 днів на складання висновку по справі.

Також Віталій Саліхов заявив, що він має йти у відпустку та не встигне опрацювати потрібні документи.

Закон передбачає у 30-денний строк складати висновок та передавати його на розгляд. На теперішній час у мене відсутня будь-яка інформація, яка б давала мені реальну можливість скласти висновок, крім заяви та характеристики на суддю Тандира. Щоб визначитися з обсягом доказів, свідків – мені потрібен час,

– заявив член Вищої ради правосуддя.

За його словами, Олексій Тандир хоче брати участь у розгляді дисциплінарної скарги проти нього.

Що заявила авторка скарги на суддю Тандира

Юристка фундації DeJure Єлизавета Караченцева, яка є авторкою скарги на суддю Тандира, запевнила, що член Вищої ради правосуддя може не лише запитувати документи та інформацію, а й реагувати на невиконання таких вимог.

Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до справ пріоритетних, інформація у цій справі може бути підставою для звільнення судді. Я вважаю, що розгляд справи не потрібно зупиняти, а продовжувати витребовувати справи, у випадку невиконання вимог – притягати до адмінвідповідальності осіб,

– зазначила юристка.

Однак троє з п'яти членів дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи проти Тандира "на період необхідний для отримування запитуваної інформації".

До речі, дисциплінарну справу проти судді Олексія Тандира відкрили 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельної аварії.

Коротко про справу Тандира