В министерстве сообщили, что экс-глава Верховного суда не выполнил постановления Печерского районного суда и не передал в бюджет незаконно полученный подарок.
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Почему Минюст арестовал имущество и счета Князева
Заместитель главы Минюста Андрей Гайченко заявил, что Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на:
- все имущество бывшего председателя Верховного суда;
- на банковские счета Всеволода Князева.
По словам заместителя министра, решение приняли в связи с невыполнением бывшим главой Верховного суда постановления Печерского районного суда города Киева, которая предусматривала конфискацию в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 гривен.
По данным Минюста, Всеволод Князев зарегистрировал 4 единицы недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.
Министерство отметило, что в декабре 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы Верховного суда об административном правонарушении за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 квадратных метра по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья,
– сообщали в НАПК.
С конца 2017 года судья, согласно договору аренды, снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой в 1 тысячу гривен. Именно разница в фактической и рыночной стоимости аренды была этим незаконным подарком.
Что известно о деле Князева
- Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев мог выйти из СИЗО. Ведь за него 31 января 2024 года внесли залог в размере 18 миллионов и 168 тысяч гривен.
- Он находился в следственном изоляторе с 18 мая 2024 года. Это случилось после того, как ему сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды по другому делу.
- Ведь 15 мая 2023 года НАБУ и САП поймали Князева на взятке в размере 2,7 миллиона долларов. Дело касалось принятого решения в пользу олигарха Константина Жеваго.
- По данным следователей, деньги заплатили за то, чтобы 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в 2023 году вернулись к олигарху. Подробнее о деле читайте по ссылке.