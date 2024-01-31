О том, что за Всеволода Князева внесли залог сообщил "Центр противодействия коррупции". Обратим внимание, что 30 января следственный судья ВАКС уменьшил залог бывшему судье Верховного Суда с 20 миллионов до 18,168 миллиона.
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Сумма залога менялась 7 раз
Итак, Всеволода Князева подозревают в масштабной коррупции. А уже 31 января за него внесли залог. Как отметили в "Центре противодействия коррупции", вряд ли средства за экс-главу Верховного Суда могли внести его родные самостоятельно. Связано это с тем, что активы Князева арестованы. Кроме того, в декабре 2023 года его адвокаты заявляли, что семья их подзащитного может внести не более 10 миллионов гривен.
В то же время в "Центре противодействия коррупции" сообщили, что Князев две недели назад развелся со своей женой. Они были в браке почти 20 лет. Его жена объяснила, что с мая их брачные отношения фактически прекращены. Причиной назвала несовместимость характеров.
Обратим внимание, что уже рассматривают иск о разделе общего имущества супругов. Этим занимается один из судов Николаева.
Заметим что Всеволод Князев под стражей находился с мая 2023 года. В начале ему назначили залог в размере 107 миллионов гривен. И до 31 января ее размер уменьшался несколько раз:
- через две недели в апелляции уменьшили размер залога до 75 миллионов гривен;
- а уже в августе 2023 года Князеву следственный судья уменьшил залог до 55 миллионов;
- еще через месяц в апелляции решили сократить сумму залога до 45 миллионов;
- а в октябре 2023 года следственный судья принял решение о сокращении залога до 35 миллионов гривен;
- в конце года в декабре размер залога составил уже 27 миллионов;
- в том же месяце залог уменьшили еще раз до 20 миллионов гривен.
Коротко о деле Князева
- В мае 2023 года САП и НАБУ сообщили, что им удалось разоблачить масштабную коррупцию в Верховном Суде. Тогда же правоохранители объявили подозрения в получении взятки как Всеволоду Князеву, так и его сообщнику-адвокату.
- Согласно данным следствия между людьми, которые стремились "решить вопрос" и Князевым посредником работало адвокатское объединение.
- Следователи обнаружили целый ряд контактов одного из владельцев этого адвокатского объединения с владельцем финансовой группы "Финансы и кредит". Обратим внимание, что сопредседателем этой группы считают Константина Жеваго.
- Правоохранители 15 мая "на горячем" зафиксировали передачу взятки. Собственно тогда и задержали Князева и адвоката. В САП также рассказали, что деньги обнаружили также у других судей Большой палаты Верховного Суда Украины.
- Впоследствии пленум Верховного Суда Всеволоду Князеву выразил недоверие. Поэтому он досрочно прекратил свои полномочия как глава ВС. Также согласие на содержание его под стражей дал Высший совет правосудия.