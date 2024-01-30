Как рассказали адвокаты Miller Law Firm, представляющие интересы Игоря Мазепы, размер залога сократили с 45 миллионов до 5 миллионов гривен. Обратим внимание, что он один из четырех фигурантов по делу относительно незаконного присвоения земли неподалеку от Киевской ГЭС.

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С начала сумму залога уменьшили в 100 раз

Адвокаты напомнили, что смогли уменьшить залог с 500 до 45 миллионов гривен в суде первой инстанции. А с начала рассмотрения меры пресечения двумя инстанциями правозащитники добились, чтобы размер залога сократился в 100 раз: с 500 миллионов до 5 по состоянию на 29 января.

Достойно внимания! Игорь Мазепа вышел из СИЗО вечером 23 января. Он внес залог. По его словам, сумму 21 миллион удалось собрать благодаря друзьям, партнерам а также бизнес-сообществу. Юрий Мазепа находится под стражей с 20 января.

Мазепа: что известно о деле