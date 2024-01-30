Як розповіли адвокати Miller Law Firm, котрі представляють інтереси Ігоря Мазепи, розмір застави скоротили з 45 мільйонів до 5 мільйонів гривень. Звернімо увагу, що він – один із чотирьох фігурантів у справі, яка стосується незаконного привласнення землі неподалік Київської ГЕС.

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Від початку суму застави зменшили у 100 разів

Адвокати нагадали, що змогли зменшити заставу з 500 до 45 мільйонів гривень у суді першої інстанції. А від початку розгляду запобіжного заходу двома інстанціями, правозахисники домоглися, щоб розмір застави скоротився у 100 разів: з 500 мільйонів до 5, станом на 29 січня.

Варте уваги! Ігор Мазепа вийшов із СІЗО ввечері 23 січня. Він вніс заставу. За його словами, суму 21 мільйон вдалося зібрати завдяки друзям, партнерам, а також бізнес-спільноті. Юрій Мазепа під вартою перебуває з 20 січня.

Затримання Мазепи: що відомо про справу