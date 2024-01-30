Як розповіли адвокати Miller Law Firm, котрі представляють інтереси Ігоря Мазепи, розмір застави скоротили з 45 мільйонів до 5 мільйонів гривень. Звернімо увагу, що він – один із чотирьох фігурантів у справі, яка стосується незаконного привласнення землі неподалік Київської ГЕС.
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Від початку суму застави зменшили у 100 разів
Адвокати нагадали, що змогли зменшити заставу з 500 до 45 мільйонів гривень у суді першої інстанції. А від початку розгляду запобіжного заходу двома інстанціями, правозахисники домоглися, щоб розмір застави скоротився у 100 разів: з 500 мільйонів до 5, станом на 29 січня.
Затримання Мазепи: що відомо про справу
- ЗМІ 18 січня почали писати про затримання Ігоря Мазепи. Сталося це на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині". Тоді ж ДБР проводило обшуки в офісі компанії бізнесмена.
- Пізніше інвестиційна компанія Concorde Capital підтвердила, що Ігоря Мазепу затримали. Сталося це тоді, коли він прямував до швейцарського Давосу на Всесвітній економічний форум.
- За наявною інформацією, відкрили кримінальне провадження, яке стосується котеджних містечок, побудованих ще у 2013 році. Водночас у компанії Concorde Capital наполягали на тому, що обшуки ДБР проводило без ухвали суду. У компанії дії ДБР пов'язали "з позицією Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес".
- Уже наступного дня у ДБР відзвітували, що затримали Ігоря Мазепу, його брата Юрія, а також двох інших фігурантів справи. Вона пов'язана з незаконним заволодінням землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними ДБР, організатори відповідної оборудки пробували захопити 300 гектарів, які оцінюють у понад 1 мільярд гривень.