Чоловіка вже затримали. Ба більше, йому вже оголосили про підозру.

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Правоохоронця спіймали на гарячому

Встановлено, що до інспектора звернувся місцевий житель за порадою щодо служби в одному з підрозділів Державної прикордонної служби України. У відповідь він пообіцяв надати усю необхідну інформацію особисто.

Під час зустрічі правоохоронець повідомив, що готовий посприяти у працевлаштуванні у потрібний підрозділ за 10 тисяч доларів США. Половину суми він захотів отримати до призначення на посаду, а решту – після.

ДБР затримало правоохоронця під час передачі першої частини хабаря у сумі 5 тисяч доларів США.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Правоохоронцю вже повідомили про підозру у зловживанні впливом – частина 3 статті 369-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування. Слідчі перевіряють причетність до злочину інших посадових осіб під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

До слова, сьогодні, 29 січня, вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід одному із підозрюваних у справі щодо розкрадання 1,5 мільярда гривень на снарядах. Мовиться про Олександра Лієва – колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Раніше його затримали під час спроби перетину кордону.