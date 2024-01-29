Він є колишнім керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Чоловіка, якого підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень, затримали під час спроби перетину кордону.

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ВАКС обирає запобіжний захід Олександру Лієву

Журналісти Суспільного зазначили, що суддя Ярослав Шкодін дозволив участь старшого слідчого у розгляді справи.

Суддя також поцікавився, чому засідання не було призначене вчора, коли Лієва доставили, адже у цей час на роботі був черговий суддя, відповідно до наказу голови ВАКС. Тоді адвокати пояснили, що судова охорона на місці вказала на неможливість проведення засідання і закликала чекати на результати авторозподілу.



Одному з підозрюваних у справі щодо розкрадання 1,5 мільярда гривень обирають запобіжку / Фото Суспільного

Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів, що Лієва затримали у Чернівцях під час спроби перетнути кордон.

Адвокати Лієва наголосили, що була порушена підслідність справи й прокурор ОГПУ не мав права звертатися до ВАКСу стосовно обрання запобіжного заходу. Крім того, з моменту затримання минуло майже 2 доби. І, якщо запобіжний не буде обрано, це, за словами адвокатів, призведе до незаконного утримання під арештом.

Однак зрештою суддя ухвалив рішення клопотання прокурора розглянути у ВАКСі.

У Офісі генпрокурора розповіли, як просувається справа

Речниця Офісу генпрокурора зауважила, що правоохоронці погодили клопотання щодо обрання підозрюваним у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За словами Максимець, сума застави має бути еквівалентна розміру завданих збитків, а саме по 268 мільйонів 96 гривень для кожного, тобто разом – 1 340 465 698 гривень.

В ОГПУ також зазначили, що клопотання щодо чотирьох підозрюваних прокуратура вже скерувала на розгляд до Вищого антикорупційного суду. Мовиться про справу щодо контрактування Міністерства оборони у ТОВ "Львівський арсенал" великої партії мінометних пострілів для Збройних сил.

Зверніть увагу! Джерела "РБК-Україна" також розповіли, що серед фігурантів справи був скандально відомий Олександр Лієв. Цей чоловік був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

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