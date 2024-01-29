В ЄК заявили, що уважно стежать за цим і очікують на належне розслідування. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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У Єврокомісії прокоментували новий корупційний скандал
В ЄК зазначили, що вони знають про випадки корупції у сфері оборони України. Щодо привласнення 1,5 мільярда гривень – у Брюсселі кажуть, що вже чули про початок відповідного розслідування.
Ми уважно стежимо за цим і не сумніваємося, що українці проведуть належне розслідування,
– сказав Пітер Стано.
Речник Єврокомісії додав, що допомога ЄС служить для того, аби "українська держава могла нормально функціонувати, включаючи українські державні органи та адміністрації, які борються з корупцією".
Що відомо про справу
- 27 січня стало відомо, що СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів, призначених для закупівлі боєприпасів. До оборудки причетні високопосадовці МО та керівництво "Львівського арсеналу".
- Слідчі встановили, що у серпні 2022 року було укладено контракт на постачання 100 тисяч мінометних боєприпасів. Після перерахування коштів частину суми вивели на рахунки іноземної структури. Однак до ЗСУ не поставили жодного снаряда.
- П'ятьом фігурантам справи вже оголосили підозру за статтею про розтрату майна. Серед них – колишній і нинішній керівники відповідного департаменту Міноборони, керівництво "Львівського арсеналу" та представник іноземної фірми. Цікаво, що одного з підозрюваних затримали під час спроби виїзду за кордон.
- На щастя, завдяки заходам СБУ викрадені кошти вдалося арештувати.