В ЄК заявили, що уважно стежать за цим і очікують на належне розслідування. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також СБУ викрила масштабне розкрадання в оборонці: залучені менеджери "Львівського арсеналу" та МО

У Єврокомісії прокоментували новий корупційний скандал

В ЄК зазначили, що вони знають про випадки корупції у сфері оборони України. Щодо привласнення 1,5 мільярда гривень – у Брюсселі кажуть, що вже чули про початок відповідного розслідування.

Ми уважно стежимо за цим і не сумніваємося, що українці проведуть належне розслідування,

– сказав Пітер Стано.

Речник Єврокомісії додав, що допомога ЄС служить для того, аби "українська держава могла нормально функціонувати, включаючи українські державні органи та адміністрації, які борються з корупцією".

Що відомо про справу