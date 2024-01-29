В ЕК заявили, что внимательно следят за этим и ожидают должного расследования. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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В Еврокомиссии прокомментировали новый коррупционный скандал

В ЕК отметили, что они знают о случаях коррупции в сфере обороны Украины. Относительно присвоения 1,5 миллиарда гривен – в Брюсселе говорят, что уже слышали о начале соответствующего расследования.

Мы внимательно следим за этим и не сомневаемся, что украинцы проведут надлежащее расследование,
– сказал Питер Стано.

Спикер Еврокомиссии добавил, что помощь ЕС служит для того, чтобы "украинское государство могло нормально функционировать, включая украинские государственные органы и администрации, которые борются с коррупцией".

Что известно о деле

  • 27 января стало известно, что СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств, предназначенных для закупки боеприпасов. К сделке причастны высокопоставленные должностные лица МО и руководство "Львовского арсенала".
  • Следователи установили, что в августе 2022 года был заключен контракт на поставку 100 тысяч минометных боеприпасов. После перечисления средств часть суммы была выведена на счета иностранной структуры. Однако в ВСУ не поставили ни одного снаряда.
  • Пятерым фигурантам дела уже объявили подозрение по статье о растрате имущества. Среди них – бывший и нынешний руководители соответствующего департамента Минобороны, руководство "Львовского арсенала" и представитель иностранной фирмы. Интересно, что одного из подозреваемых задержали при попытке выезда за границу.
  • К счастью, благодаря мерам СБУ похищенные средства удалось арестовать.