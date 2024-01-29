В ЕК заявили, что внимательно следят за этим и ожидают должного расследования. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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В Еврокомиссии прокомментировали новый коррупционный скандал

В ЕК отметили, что они знают о случаях коррупции в сфере обороны Украины. Относительно присвоения 1,5 миллиарда гривен – в Брюсселе говорят, что уже слышали о начале соответствующего расследования.

Мы внимательно следим за этим и не сомневаемся, что украинцы проведут надлежащее расследование,

– сказал Питер Стано.

Спикер Еврокомиссии добавил, что помощь ЕС служит для того, чтобы "украинское государство могло нормально функционировать, включая украинские государственные органы и администрации, которые борются с коррупцией".

Что известно о деле