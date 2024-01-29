Он бывший руководитель Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны. Мужчину которого подозревают в хищении 15 миллиарда гривен задержали при попытке пересечения границы.

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ВАКС выбирает меру пресечения Александру Лиеву

Журналисты Общественного отметили, что судья Ярослав Шкодин разрешил участие старшего следователя в рассмотрении дела.

Судья также поинтересовался почему заседание не было назначено вчера, когда Лиева доставили, ведь в это время на работе был очередной судья в соответствии с приказом председателя ВАКС. Тогда адвокаты объяснили, что судебная охрана на месте указала на невозможность проведения заседания и призвала ждать результатов автораспределения.



Одному из подозреваемых по делу о хищении 15 миллиардов гривен выбирают предупреждение / Фото Суспильного

Впоследствии прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказал, что Лиева задержали в Черновцах при попытке пересечь границу.

Адвокаты Лиева отметили, что была возбуждена подследственность дела и прокурор ОГПУ не имел права обращаться в ВАКС относительно избрания меры пресечения. Кроме того, с момента задержания прошло почти 2 суток. И если мера пресечения не будет избрана это по словам адвокатов приведет к незаконному содержанию под арестом.

Однако судья принял решение ходатайства прокурора рассмотреть в ВАКСе.

В Офисе генпрокурора рассказали, как продвигается дело

Спикер Офиса генпрокурора отметила, что правоохранители согласовали ходатайство об избрании подозреваемым в хищении 15 миллиарда гривен на закупке снарядов мер пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По словам Максимец сумма залога должна быть эквивалентна размеру нанесенного ущерба, а именно по 268 миллионов 96 гривен для каждого, то есть вместе 1 340 465 698 гривен.

В ОГПУ также отметили, что ходатайство относительно четырех подозреваемых прокуратура уже направила на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд. Речь идет о деле контрактования Министерства обороны с ООО "Львовский арсенал" крупной партии минометных выстрелов для Вооруженных сил.

Обратите внимание! Источники "РБК-Украина" также рассказали, что среди фигурантов дела был скандально известный Александр Лиев. Этот человек являлся руководителем Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

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