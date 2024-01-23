У пресслужбі Concorde Capital вважають, що затримання пов'язане з публічною позицією Мазепи щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Там говорять, що силовики діяли протизаконно та агресивно, а арешт називають найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію незалежності.

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У чому підозрюють Ігоря Мазепу

Бізнесмен є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, її веде ДБР.

Слідчі вважають, що бізнесмен організував схему протиправного заволодіння землями, де розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. Мова про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 гектарів вартістю понад 20 мільйонів гривень.

Який був розмір застави

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. Була і альтернатива – застава у 349 мільйонів гривень.

Згодом розмір застави зменшили до 21 мільйона гривень.

Сам Ігор Мазепа сказав, що така застава – фактично безальтернативний арешт. Адже "жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін зі свого бізнесу витягнути такі кошти".

І зауважив: справа стосувалася 7 мільйонів, а застава становить 349 мільйонів.

Коротко про перебіг справи Мазепи