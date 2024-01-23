Бізнес зустрівся з представниками влади

Підприємці та представники ВРУ провели закриту зустріч. Головна тема – тиск силових структур на український бізнес. Надмірна увага правоохоронних органів, за словами бізнесменів, не дозволяє вести нормальну підприємницьку діяльність.

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Результатів зустрічі поки що немає. Представники уряду досі не висловили свою відкриту позицію, відносно зустрічі.

З боку уряду у конференції брали участь:

перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко;

віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна;

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Звернення ГО "Маніфест 42"

Громадський рух "Маніфест 42" у відповідь на арешт бізнесмена Ігоря Мазепи оголосив про перехід до більш радикальних форм протесту проти "свавілля тилових силовиків щодо бізнесу".

Також у зверненні "Маніфест 42" зазначив, що його вимоги мають бути виконані до 12:00 1 лютого 2024 року. Громадська організація наполягає на наступному:

Президент України має публічно оголосити свою позицію, відносно обшуків на території підприємств без відповідного рішення та допуску адвокатів.

Уряд зобов'язаний створити орган оперативного реагування на свавілля з боку правоохоронних органів.

Президент України та уряд мають розглянути ініціативи від "Маніфест 42", відносно неправомірних дій з боку правоохоронців, зокрема обшуків та затримань.

Що відомо про "Маніфест 42" "Маніфест 42" – громадська організація, яка активно відреагувала на арешт українського бізнесмена Ігоря Мазепи. Усе розпочалося з попередження. Організація також оголосила, що, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони перейдуть до радикальніших дій: зупинки на годину деяких підприємств.

Арешт Ігоря Мазепи: що відомо