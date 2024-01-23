Бизнес встретился с представителями властей

Предприниматели и представители ВРУ провели закрытую встречу. Главная тема – давление силовых структур на украинский бизнес. Чрезмерное внимание правоохранительных органов, по словам бизнесменов, не позволяет вести нормальную предпринимательскую деятельность.

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Результатов встречи пока нет. Представители правительства до сих пор не высказали свою открытую позицию относительно встречи.

Со стороны правительства в конференции участвовали:

первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко;

вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

старшая советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна;

глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Обращение ОО "Манифест 42"

Общественное движение "Манифест 42" в ответ на арест бизнесмена Игоря Мазепы объявило о переходе к более радикальным формам протеста против "произвола тыловых силовиков в отношении бизнеса".

Также в обращении "Манифест 42" отметил, что его требования должны быть выполнены до 12.00 1 февраля 2024 года. Общественная организация настаивает на следующем:

Президент Украины должен публично объявить свою позицию относительно обысков на территории предприятий без соответствующего решения и допуска адвокатов.

Правительство обязано создать орган оперативного реагирования на произвол со стороны правоохранительных органов.

Президент Украины и правительство должны рассмотреть инициативы от "Манифест 42" относительно неправомерных действий со стороны правоохранителей, в частности обысков и задержаний.

Что известно о "Манифесте 42" "Манифест 42" – общественная организация, активно отреагировавшая на арест украинского бизнесмена Игоря Мазепы. Все началось с предупреждения. Организация также объявила, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к более радикальным действиям: остановки на час некоторых предприятий.

Арест Игоря Мазепы: что известно