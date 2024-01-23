Бизнес встретился с представителями властей
Предприниматели и представители ВРУ провели закрытую встречу. Главная тема – давление силовых структур на украинский бизнес. Чрезмерное внимание правоохранительных органов, по словам бизнесменов, не позволяет вести нормальную предпринимательскую деятельность.
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Со стороны правительства в конференции участвовали:
- первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко;
- вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- старшая советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна;
- глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Обращение ОО "Манифест 42"
Общественное движение "Манифест 42" в ответ на арест бизнесмена Игоря Мазепы объявило о переходе к более радикальным формам протеста против "произвола тыловых силовиков в отношении бизнеса".
Также в обращении "Манифест 42" отметил, что его требования должны быть выполнены до 12.00 1 февраля 2024 года. Общественная организация настаивает на следующем:
- Президент Украины должен публично объявить свою позицию относительно обысков на территории предприятий без соответствующего решения и допуска адвокатов.
- Правительство обязано создать орган оперативного реагирования на произвол со стороны правоохранительных органов.
- Президент Украины и правительство должны рассмотреть инициативы от "Манифест 42" относительно неправомерных действий со стороны правоохранителей, в частности обысков и задержаний.
Что известно о "Манифесте 42""Манифест 42" – общественная организация, активно отреагировавшая на арест украинского бизнесмена Игоря Мазепы. Все началось с предупреждения. Организация также объявила, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к более радикальным действиям: остановки на час некоторых предприятий.
Арест Игоря Мазепы: что известно
- Руководитель Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан сотрудниками ДБР 18 января во время попытки пересечения украинско-польской границы. Уже на следующий день бизнесмену избрали меру пресечения.
- Мазепа может внести залог в размере 349 миллионов гривен или же он будет находиться за решеткой, по меньшей мере, до 27 февраля 2024 года. Также подозрение получил брат бизнесмена Юрий Мазепа. Сумма его залога меньше – 49 миллионов гривен.
- Игорь Мазепа получил обвинение в организации схемы противоправного владения землями. Речь идет о сговоре не менее 4 человек.