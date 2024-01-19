Вечером 19 января стало известно, что Игорю Мазепе Печерский районный суд избрал меру пресечения, передает 24 Канал. Известно, что он был арестован с альтернативой залога в 349 миллионов гривен. Обратим внимание, что прокуратура просила о том, чтобы сумма залога составляла 700 миллионов гривен.

Читайте также Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения трем подозреваемым

Игоря Мазепу будут содержать под стражей

Следовательно, Игоря Мазепу отправят под стражу до 27 февраля 2024 года. Выйти он сможет, если внесет залог в размере 349 миллионов гривен.

После судебного заседания Игорь Мазепа заявил, что будет подавать апелляцию. Журналисты спросили его, планирует ли он вносить залог. На этот вопрос он ответил, что "до понедельника есть время решить, что делать дальше".

В Офисе генпрокурора отметили, что заключение под стражу подозреваемых суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор. Также сообщили, что рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения четвертому фигуранту еще продолжается.

Напоминают, что подозреваемым инкриминировали незаконную приватизацию государственного имущества, легализацию имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней.

Обратим внимание, что ранее суд не поддержал заявление об отводе судьи. Следовательно, рассмотрение продолжал тот же судья.

Прокуроры заявляли, что Игорь Мазепа может скрываться от следствия. Отмечали, что он пытался уехать за границу, когда узнал, что ему могут вручить подозрение. И что именно во время попытки покинуть страну Мазепу задержали.

Кроме того, прокурор предположил, что задержанный может продолжать противоправную деятельность. И что он может уничтожить документы. Именно поэтому и требовали отправить его под стражу с возможностью внести залог в размере 700 миллионов гривен.

Защитники Игоря Мазепы отмечали, что дело не подследственно ГБР. И что ею должна заниматься НАБУ.

"Дело Мазепы": что известно